Yunanistan'da 7 Büyük Orman Yangınında 470 Bin Dönüm Alan Yandı

Yunanistan'da 15-31 Temmuz tarihleri arasında çıkan 7 büyük orman yangınında toplam 470 bin dönüm alanın kül olduğu bildirildi. Rekor sıcaklıklar ve düşük nem oranı yangınların nedenlerinden biri olarak gösterildi. Yunanistan'da yıl başından bu yana yanan ormanlık alan 550 bin dönüme ulaştı.