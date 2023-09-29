Yunanistan'da 585 Kilogram Kokain Ele Geçirildi

Yunanistan'ın Selanik kentinde düzenlenen bir operasyonda 585 kilogram kokainin ele geçirildiği bildirildi.

Selanik Emniyet Müdürü Yorgos Papadopulos, yaptığı açıklamada, Selanik'te operasyonda 585 kilo kokain ele geçirildiğini belirtti.

Açıklamada, operasyonda aralarında akraba bağları bulunan 4'ü yabancı ve 1'i Yunan vatandaşı olmak üzere 5 kişi gözaltına alındığı aktarıldı.

Gözaltına alınanlar arasında, Latin Amerika'dan Yunanistan'a ve Avrupa genelinde uyuşturucu kaçakçılığında önemli rol oynayan ve adı açıklanmayan 50 yaşında bir kişi de bulunuyor.