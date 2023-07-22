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Yunanistan Başbakanı Türkiye'ye Teşekkür Etti

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Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Türkiye'nin Atina'daki orman yangınlarıyla mücadele kapsamında gönderdiği 2 adet yangın söndürme uçağı ve 1 adet yangın söndürme helikopteri için teşekkür etti.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Türkiye'nin Atina'daki orman yangınlarıyla mücadele kapsamında gönderdiği 2 adet yangın söndürme uçağı ve 1 adet yangın söndürme helikopteri için teşekkür etti.

Yunanistan'ın başkenti Atina ve Rodos Adası'ndaki yangınlar nedeniyle Türkiye, ülkeye yangınla mücadele için destekte bulundu. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda destek için teşekkür ederek "Orman yangınlarıyla mücadelemizde bize yardımcı olması için 2 yangın söndürme uçağı ve bir adet yangın söndürme helikopteri gönderen Türkiye'ye şükranlarımızı sunarız. Teşekkürler Türkiye" dedi.

Yunanistan'a Türkiye'den yardım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü envanterine kayıtlı 2 adet yangın söndürme uçağı ve 1 adet yangın söndürme helikopterinin uçuş ekipleriyle birlikte Yunanistan'a gönderileceği duyurulmuştu. - ATİNA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

Kiriakos Miçotakis Yunanistan Türkiye Dünya Haberler

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