Yunanistan Başbakanı Türkiye'ye teşekkür etti

Yunanistan'daki geçici hükümetin Başbakanı İoannis Sarmas, göçmenlerin insan tacirleri tarafından sömürülmesiyle başa çıkmak için Yunan hükümetiyle işbirliği yapan Türk hükümetine teşekkür etti.

Yunanistan'daki geçici hükümetin Başbakanı İoannis Sarmas, göçmenlerin insan tacirleri tarafından sömürülmesiyle başa çıkmak için Yunan hükümetiyle işbirliği yapan Türk hükümetine teşekkür etti.

Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Sarmas, sığınma talebinde bulunanların Yunanistan'daki yasal giriş kapılarını kullanmaları gerektiğini söyledi.

Sarmas, "İnsan tacirleri belasıyla başa çıkabilmek için Yunan hükümeti ile işbirliği yapan Türk hükümetine teşekkürlerimi sunmak istiyorum." dedi.

Türkiye ile ilişkilerin düzelme gösterdiği dönemde hükümeti devraldıklarını belirten Sarmas, Türk ve Yunan dışişleri bakanlarının sürekli çabalarıyla bu aşamaya gelindiğini kaydetti.

Sarmas, "Bu doğrultuda ilerlerken hükümeti devretmeyi umuyoruz." ifadesini kullandı.