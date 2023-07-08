Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Buluşmak İçin Anlaştı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin yakın bir tarihte bir araya gelmek için anlaştığı belirtildi. Miçotakis ve Sisi bugün telefonda görüşerek buluşma kararı aldı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin yakın bir tarihte bir araya gelmek için anlaştığı belirtildi.

Yunanistan Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, Miçotakis ve Sisi bugün telefonda görüştü.

Görüşmede, iki lider yakın bir zamanda buluşma kararı aldı.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, dönemin Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile 11 Nisan'da Atina'da bir araya gelmişti.