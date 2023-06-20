Yunanistan, Arnavutluk'ta tutuklanan Yunan azınlık belediye başkan adayının tahliye talebinin reddedilmesine tepki gösterdi

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Arnavutluk'ta tutuklanan ve seçimleri önde tamamlayan Yunan azınlığın belediye başkan adayı Alfred Beleri'nin tahliye talebinin reddedilmesine tepki gösterdi. Beleri, seçimlerde aktif yolsuzluk yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Arnavutluk'ta 14 Mayıs'ta düzenlenen yerel seçimler öncesi gözaltına alınan ve 22 Mayıs'ta tutuklanan, seçimleri önde tamamlayan Yunan azınlığın belediye başkan adayı Alfred Beleri'nin tahliye talebinin reddedilmesine tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Alfred Beleri'nin Himara Belediye Başkanlığı görevini üstlenmek üzere tahliye talebinin reddedilmesinin "görev yemini yapmasını engellediği" belirtildi.

Açıklamada, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının gelişmeleri takip ettiği ve Arnavutluk'tan Beleri'nin masumiyet karinesine saygı göstermesini beklediği ifade edildi.

Beleri, 12 Mayıs'ta "seçimlerde aktif yolsuzluk" yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılan soruşturmada, Beleri'nin "Himara ve köylerindeki vatandaşlara seçimde yarışan adaylardan birine oy vermeleri karşılığında belirli miktarlarda para teklif edildiği" yönünde oy satın alma faaliyetlerine karıştığı şüphesi bulunduğu kaydedilmişti.

14 Mayıs'ta gerçekleşen yerel seçimlerde, Beleri, Himara Belediye Başkanı seçilmişti.

Arnavutluk yargısı, 22 Mayıs'taki kararında Beleri'nin soruşturma boyunca tutuklu kalmasına karar vermişti.

Ülkedeki Yunan azınlık mensubu Beleri'nin gözaltına alınması, Arnavutluk ve Yunanistan'daki siyasi partilerin ve yetkililerin tepkilerine neden olmuştu.