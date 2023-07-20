Yunanistan'a yardım için İsrail'den 2 yangın söndürme uçağı geliyor

Yunanistan'da devam eden orman yangınlarına müdahale etmek için İsrail, 2 adet yangın söndürme uçağını gönderiyor. Fransa ve İtalya'nın ardından İsrail'in de yardım ettiği yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

Yunanistan'da itfaiye ekiplerinin orman yangınlarına müdahalesi sürüyor. Fransa ve İtalya'nın ardından İsrail de 2 adet yangın söndürme uçağını Yunanistan'a gönderiyor.

Yunanistan'ın Attika ve Korint bölgelerinde çıkan orman yangınları devam ediyor. Yunan itfaiyesinden yapılan açıklamada, "Batı Attika'da devam eden Pazartesi günü Dervenochoria'dan çıkan yangında, karadan söndürme çalışmaları devam ediyor. Havadan ise 7 uçak ve 9 helikopter görevlendirildi. Faaliyet gösteren uçaklar arasında Avrupa Sivil Savunma Mekanizması tarafından İtalya ve Fransa'dan bize sağlanan 4 uçak da bulunmaktadır. Avrupa Sivil Koruma Mekanizması tarafından sağlanan ilave güçler 50 itfaiyeci ve 10 araçla Romanya'dan ülkemize ulaşmıştır. Yarın da 31 itfaiyeci ve 15 araçla Slovakya'dan ve 149 itfaiyeci ve 49 araçla Polonya'dan kuvvetlerin gelmesi beklenmektedir. Ayrıca, bugün İsrail'den 2 yangın söndürme uçağının daha gelmesi bekleniyor" denildi.