Yunanistan'a Tel Aviv'den gelen uçak için sahte bomba ihbarı

Yunanistan'a Tel Aviv'den gelen bir uçak için sahte bomba ihbarında bulunan Kanadalı gazetecinin yarın savcılığa ifade vereceği bildirildi.

Yunanistan'a Tel Aviv'den gelen uçak için sahte bomba ihbarında bulunan Kanadalı'nın yarın savcılığa ifade vereceği bildirildi.

Ta Nea gazetesinin polis kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, gazeteci olduğunu ileri süren bir Kanadalı, bu akşam Atina'daki Eleftherios Venizelos Havalimanındaki danışma masasına giderek, Tel-Aviv'den gelen uçakta bomba olduğunu iddia etti.

İhbar üzerine, gelen uçakta arama yapıldı ancak bomba ihbarının sahte olduğu belirlendi.

Haberde, Kanadalı gazetecinin, Yunan yetkililerin böylesi bir durum karşısındaki hazırlık durumunu kontrol ederek, buna ilişkin haber yapmak için sahte ihbarda bulunduğu aktarıldı.

Yetkilileri gereksiz yere meşgul etmek suçlamasıyla gözaltına alınan Kanadalının yarın savcılığa ifade vermesi bekleniyor.