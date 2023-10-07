Yunan unsurlarınca geri itilen kaçak göçmenler kurtarıldı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki 49 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salındaki aralarında bir bebek de bulunan 49 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Olay 1 Ekim tarihinde saat 09.00 sıralarında Ayvacık ilçesi açıklarında meydana geldi. Can salı içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. Bölgeye 'TCSG-6' sahil güvenlik botu gönderildi. Ekipler, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki 1 bebeğinde aralarında bulunduğu 49 kaçak göçmeni kurtardı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.