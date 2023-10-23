Yunan Sahil Güvenlik Ekipleri Tarafından Geri İtilen Kaçak Göçmenler Kurtarıldı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içinde 41 kaçak göçmen kurtarıldı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, hareket halindeyken durdurdukları lastik bot içinde 23 kaçak göçmen yakaladı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri Ayvacık açıklarında lastik bot içinde kaçak göçmenler olduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden Sahil Güvenlik botu 'KB-20', durdurdukları lastik bot içinde 23 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi.
Kaçak göçmenler buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE