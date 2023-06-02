Yunan Polisleri Düzensiz Göçmenlere Yardım İddiasıyla Gözaltına Alındı

Yunanistan'ın Selanik kentindeki Makedonya Havalimanı'nda görevli Yunan polisin, düzensiz göçmenlere kaçak geçiş için yardımcı olduğu iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi. Polisin düzensiz göçmenlerin sahte belgelerle Avrupa ülkelerine yolculuklarına devam edebilmeleri için pasaport işlemlerini kolaylaştırdığı öne sürüldü.