Yunan Polisi Sığınmacılara Müdahale Etti
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Yunan polisi, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıyı protesto eden Sisam Adası'ndaki kampta kalan sığınmacılara müdahalede bulundu. Protestocular arasında çıkan olaylarda 5 kişi gözaltına alındı.
Yunan polisi, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıyı protesto eden Sisam Adası'ndaki kampta kalan sığınmacılara müdahalede bulundu.
Yunan medyasında yer alan haberlerde, kampta kalan yaklaşık 700 sığınmacının İsrail karşıtı sloganlar attığı belirtildi.
Çoğunluğu Filistinlilerden oluşan protestoculara polisin müdahale ettiği aktarılan haberlerde, çıkan olaylarda gözaltına alınan 5 kişinin huzuru bozma ve şiddete teşvik etme suçlamalarıyla karşı karşıya kaldığı bildirildi.
Kaynak: AA / Dünya