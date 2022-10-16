Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye açıklaması: Tehdidi çok ciddiye alıyoruz ve eğer gerekirse muzaffer olmaya hazırlanıyoruz

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Bir gece ansızın gelebiliriz'' sözlerine yanıt verdi. Floros Yunanistan'ın tehdit ve tacizlerini unutarak, ''Tehdidi çok ciddiye alıyoruz ve eğer gerekirse muzaffer olmaya hazırlanıyoruz'' dedi.

Yunanistan ile Türkiye arasında gerilim her geçen gün artıyor. Yunanistan'ın gayri askeri statüdeki adaları silahlandırması, Ege'de yaptığı tacizlerini görmezden gelen Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı Floros'dan tansiyonu arttıracak bir söylem geldi.

''MUZAFFER OLMAYA HAZIRIZ''

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Bir gece ansızın gelebiliriz'' sözlerine karşılık Floros, ''Tehdidi çok ciddiye alıyoruz ve eğer gerekirse muzaffer olmaya hazırlanıyoruz'' ifadelerini kullandı. Bu söylem ile Yunanistan'ın Ege'de gerilimden yana olduğu anlaşıldı.

ABD'DEN 20 ADET F-35 TALEBİ

Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias da, 20 adet F-35 savaş uçağı için ABD'ye talep mektubu gönderdiklerini hatırlatarak, "Hem Yunanistan hem de NATO için faydaları olan güçlü hava filosu yaratacak bir uçak" ifadelerini kullandı.

SAKIZ ADASI'NDA TATBİKAT YAPTILAR

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Yunanistan'ın, gayri askeri statüde yer alan Sakız Adası'nda ABD'nin verdiği zırhlı araçları yığınak yaparak, adada tatbikat yaptığı görülmüştü. ABD'nin Atina Büyükelçiliği de yaptığı açıklamada, ABD'nin yıl sonuna kadar Yunanistan'a 1200 adet kullanılmış zırhlı araç sevk etmesini planladığını duyurmuştu.