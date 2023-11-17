Yunan Gazetesi Efimerida Ton Sintakton Filistin'e Destek Veriyor

Yunanistan'ın önemli gazetelerinden Efimerida Ton Sintakton, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e destek amacıyla logosuna Filistin bayrağı eklediğini duyurdu. Gazete, Filistin bayrağını her gün birinci sayfada kullanacak.

Yunanistan'ın önemli gazetelerinden Efimerida Ton Sintakton, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e destek amacıyla bugünden itibaren logosuna Filistin bayrağı eklediğini duyurdu.

Gazete tarafından yapılan açıklamada, "Gazetemiz, bugünden itibaren logosunda Filistin bayrağıyla yayımlanıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Gazze'deki katliam, sivillere yönelik insanlık dışı bombalamalar, medyayı ve kamuoyunu sansürleme operasyonu sona erinceye kadar Filistin bayrağının her gün birinci sayfada yer alacağı kaydedildi.