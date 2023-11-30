Üye Girişi
Haberler

Yunan Devlet Televizyonu ERT, Trakya'yı Yunanistan renklerinde gösterdiği grafiği düzeltti

Son Güncelleme:
Abone Ol

ERT 1'de dün akşam yayınlanan haber bülteninde, Trakya'nın Türkiye'ye ait olduğu gösterilen grafik düzeltildi.

???? Yunan Devlet Televizyonu ERT, Trakya'yı Yunanistan renklerinde gösterdiği grafiği düzeltti.

ERT 1'de dün akşam 18.00'de yayınlanan haber bülteninde, arka planda Türkiye'deki Trakya bölgesinin Yunanistan renklerinde gösterildiği grafik düzeltildi.

Kanalın bugünkü öğle bülteninde, Türkiye haberleri için arka planda hatalı grafik yerine sınırların kırmızı renkle belirgin olarak gösterildiği düzeltilmiş grafik yer aldı.

Kaynak: AA / Dünya

Trakya Bölgesi Yunanistan Türkiye Uluslararası İlişkiler Medya Dünya Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title