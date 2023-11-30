ERT 1'de dün akşam yayınlanan haber bülteninde, Trakya'nın Türkiye'ye ait olduğu gösterilen grafik düzeltildi.

???? Yunan Devlet Televizyonu ERT, Trakya'yı Yunanistan renklerinde gösterdiği grafiği düzeltti.

ERT 1'de dün akşam 18.00'de yayınlanan haber bülteninde, arka planda Türkiye'deki Trakya bölgesinin Yunanistan renklerinde gösterildiği grafik düzeltildi.

Kanalın bugünkü öğle bülteninde, Türkiye haberleri için arka planda hatalı grafik yerine sınırların kırmızı renkle belirgin olarak gösterildiği düzeltilmiş grafik yer aldı.