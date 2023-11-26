Muğla'nın Bodrum ilçesinden yasadışı yollarla Yunan adalarına geçmek isteyen düzensiz göçmenler, Yunan askerleri tarafından Türk karasularına geri itildi. Sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan 99 mülteci, Türk karasularına geri getirildi.

Yunan Adalarına Geçmek İsteyen Göçmenler Sahil Güvenlik Tarafından Kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunan adalarına yasadışı yollarla geçmek isteyen ve yunan askerleri tarafından Türk karasularına geri itilen düzensiz göçmenler sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bodrum'dan farklı farlı noktalardan lastik botlarla Yunanistan'ın adalarına geçmek isteyen göçmenler Yunan sahil güvenlik ekiplerine yakalandı. 99 mülteci Yunan sahil güvenlik botlarıyla karşı karşıya kaldı. Dalga yaparak Türk karasularına itilen göçmemleri Türk sahil güvenlik ekipleri kurtardı. Dalgalarla boğuşan mülteciler ölümle burun buruna geldi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı bir başka çalışmada sabah saatlerinde farklı noktalardan lastik botlar içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 99 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ekipler Bodrum açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 1 kaçak göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollalar yurt dışına çıkmaya çalışan 20 kaçak göçmen yakalandı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. - MUĞLA