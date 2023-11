Yozgat Bozok Üniversitesi'nde Filistinli öğrenciler ailelerine ulaşmaya çalışıyor

SEYFİ ÇELİKKAYA

Yozgat Bozok Üniversitesi'nde öğrenimlerini sürdüren ve yakınlarından haber alamayan Filistinli öğrenciler, İsrail saldırıları altında yaşam mücadelesi veren ailelerine ulaşmaya çalışıyor.

Yozgat Bozok Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde okuyan Filistinli öğrenciler, İsrail'in saldırıları nedeniyle ülkelerinde yaşayan ailelerinin hayatından endişe duyarken, telefon ile kendilerine ulaşmaya çalışıyorlar. Öğrenciler, İsrail'in Filistin'e yönelik bombardımanı ve çatışmaları sırasında ailelerinin yaşadığı tehlikeden kendilerinin de etkilendiklerini söylediler. Mimarlık Fakültesi öğrencisi Khalid Yamak, annesi, babası ve 5 kardeşinin Filistin'de yaşadığını, haber alamadığını söyledi.

"ÇOCUKLAR ÖLÜYOR, ANNELER ÖLÜYOR"

Yozgat Bozok Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi öğrencilerden Shahd Alborra şöyle konuştu:

"Filistin'de şu an çok vahim bir şekilde savaş oluyor. Ne zaman biter, ne zaman kurtulurlar, hiçbir fikrimiz yok. Hiçbir bitecek gibi de değil. Çocuklar ölüyor, anneler ölüyor hiç kimse bir şey yapamıyor. Yani çok kötü bir durumdayız. Onlar ne kadar kötü durumdalarsa biz de aynı şekildeyiz, korkuyoruz, endişeliyiz onların adına. Orada akrabalarımız var, onlara hiç ulaşamıyoruz bir türlü. Beş gün önce ulaşabildik ancak. Onlar da fazla konuşamadık zaten. Durumları kötü olduğu için mesajlarda falan da kötü yani çok zor bir şekilde gidiyor."

"FİLİSTİNDE ŞU AN MÜCADELE EDEN BİR SÜRÜ KİŞİ VAR"

Yozgat Bozok Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi öğrencilerden Dunia Alborra ise şunları anlattı:

"Filistin'de şu an mücadele eden bir sürü kişi akrabalarımız var. Onlardan haber alamıyoruz maalesef. Acaba sağ mı ölüler mi ondan da haberimiz yok. Umarım bir an önce bu savaş biter ve kurtulurlar. Temennimiz şu an en çok bu insanlar sağa ve salim bir şekilde bu savaştan çıkması, onlara dua ediyoruz. Çok üzülüyoruz tabii ki de kalplerimiz, yüreğimiz de onlarla her zaman. Oradaki zaten durumlar vahim bir şekilde. Herkes normal evinde oturuyorken, üstlerinde bombalar yağlanıyor orada. Bu durumda insan artık hani kendi hiçbir yerde güvende hissedemez. Birkaç gün önce bir arkadaşım diyor ki; artık hani Allah'a emanet ol. Ben her an ölebilirim, falan gibi mesajlar da geliyor oradan. Akrabalar da şöyle en son dediğim gibi işte beş gün önce falan görüşebildik. O da zar zor yani. ya mesajla ya da o da tabii mesaj gelirse bazen de mesajı bir gün önce atarlar. İşte bir gün sonra anca varırız falan gibi bir şeyler de oluyor. İnternet sıkıntı zaten bilerek de kesiyorlar. Oradan hiçbir şey haber haberdar olmayalım diye."

"ÖĞRENCİLERİMİZLE BİR ARAYA GELİYORUZ"

Filistili öğrencilerle bir araya gelen Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Tüm dünyanın gözü önünde yaşanan bir katliam var. Biz de ülke olarak dünyada belki de örnek olacak şekilde tepkiler vermeye devam ediyoruz. Tabii üniversitelerimizde de öğrencilerimiz var. Bizim üniversitemizde olan öğrencilerimize bir araya geliyoruz. Zaman zaman bugün de bir araya geldik. Onların ihtiyaçlarını tamamlama hususunda elimizden geleni yapıyoruz. Onların acılarını hafifletmeye çalışıyoruz. Hepsinin akrabaları var şu an o bölgede. Burada hem acılarıyla beraber başka sıkıntılar olmasın diye ellerinden geleni yapmaya çalışıyoruz. Onlara yardımcı olmak adına."