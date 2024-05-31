YÖK Başkanı Erol Özvar, Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Yükseköğretim Alanı Bakanlar Konferansı'na katıldı

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Avrupa Yükseköğretim Alanı (EHEA) Bakanlar Konferansı'na katılmak ve ikili temaslarda bulunmak üzere 28-30 Mayıs 2024 tarihlerinde Arnavutluk'u ziyaret etti.

Özvar ve beraberindeki heyet Arnavutluk'ta ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay'ı ziyaret etti.

Arnavutluk Eğitim ve Spor Bakanlığı ile Bologna Sekretaryası tarafından düzenlenen Avrupa Yükseköğretim Alanı Bakanlar Konferansı 29-30 Mayıs tarihlerinde Tiran'da gerçekleştirildi. Konferansa 43 ülkeden Bakan ve Bakan Yardımcısı düzeyinde çeşitli kurumların temsilcileri katıldı.

İNOVASYON, KALİTE VE ORTAKLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar, Konferans kapsamında ilk olarak "İnovasyon, Kalite ve Ortaklığın Geliştirilmesi" konulu Genel Kurul toplantısına katıldı. Özvar toplantıda yaptığı konuşmada, hızla değişen bir dünyada yeni gelişmelere süratle uyum sağlamanın ve yaratıcı bir yaklaşıma sahip olmanın gerekliliğine işaret ederek bu durumun yükseköğretim alanı için de geçerli olduğunu vurguladı.

Yükseköğretim alanının, özellikle yapay zeka alanında dijital teknolojinin hızlı evrimi sayesinde önemli ilerlemelere tanıklık ettiğine işaret eden Özvar, "Bu yolculuğa henüz yeni başladığımızı söyleyebiliriz. Etkilerinin yakında çok daha derin olacağını düşünüyorum." dedi.

Türkiye'de, Kovid-19 salgını ve 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin inovasyonun ve kriz zamanlarında dijital hizmet ve teknolojinin uygun şekilde kullanılmasının önemini gösterdiğini belirten Özvar, "Türk üniversiteleri ve yükseköğretim sistemi, mevcut programlarının kalitesini artırmak için yoğun çaba sarf etmektedir. Türk üniversiteleri, Avrupa Yükseköğretim Alanı'ndaki ülkeler ve yükseköğretim kurumlarıyla kalite güvencesi ve akreditasyon süreçlerinde iş birliğine açıktır." şeklinde konuştu.

ÖĞRENCİ VE AKADEMİK PERSONEL HAREKETLİLİĞİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİNİ TEŞVİK ETMEK

Erol Özvar, EHEA Bakanlar Konferansı'nın panel oturumunda "Öğrenci ve Akademik Personel Hareketliliğini Geliştirmek İçin Uluslararası İş Birliğini Teşvik Etmek" konusunda katılımcılara hitap etti.

Avrupa Yükseköğretim Alanında bulunan Türkiye'de akademik personel ve öğrenci hareketliliğine büyük önem verdiklerini belirten Özvar, "Yükseköğretim Kurulu olarak bu hareketliliği sürekli teşvik ediyor ve kolaylaştırıyoruz." dedi.

Daha bileşik bir eğitim ortamı oluşturmak amacıyla, yükseköğretimde akademik personel ve öğrencilerin hareketliliğinin artırılmasının, modern dünyada bir tercihten çok bir ihtiyaç haline geldiğini anlatan Özvar, şunları kaydetti:

"Uluslararası ortaklıklar, öğrencilerin bu alandaki eğitim deneyimlerinin iyileştirilmesi için elzemdir. Kurumlar, ortak programlar, araştırma projeleri ve öğrenci değişimleri yoluyla çeşitli ulusların birleşik bilgi ve kaynaklarından yararlanarak eğitimin niteliğini artırabilir.

Geçmişte olduğu ve gelecekte de Türk Yükseköğretim Sistemi, Avrupa Yükseköğretim Alanı'na üye ülkelerden gelecek öğretim üyeleri ve akademik personelle tecrübelerini paylaşmaya olumlu yaklaşmaktadır."

"YÜKSEKÖĞRETİMİN DİJİTALLEŞMESİNDE GÜÇLÜ BİR YAPI İNŞA ETTİK"

Birkaç yıl önce Türk üniversitelerinin uluslararası deneyimine karşın büyük bir veri eksikliği olduğunu gördüklerini ve üniversitelere yönelik bir proje geliştirdiklerini belirten Özvar, söz konusu projeye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Türkiye 80 milyonun üzerinde nüfusa, 200'ün üzerinde üniversite sayısına ve 7 milyondan fazla öğrenciye sahip. Bu büyük mevcudiyet çok daha fazla veri üretmeliydi. Verilerden bazılarının eksik olduğunu fark ettik ve hemen bir proje geliştirdik. Tüm üniversiteleri ve üniversite rektörlerini bu problem üzerine çalışmak için topladık. Yükseköğretimin dijitalleşmesi doğrultusunda gerçekten güçlü bir yapı inşa ettik ve bu dijitalleşmeyi sağladık. Tüm rektörlere üniversitelerini bu yapı ışığında idare etmelerine yönelik tavsiyede bulunuyoruz."