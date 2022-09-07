Yoğun egzersiz, meme kanseri riskini düşürüyor

Bilim insanları, dün basın açıklaması yaparak fiziksel aktiviteyi artırmanın meme kanseri riskini düşürdüğüne dair bulgular elde ettiklerini duyurdu.

Avustralya'daki Victoria Kanser Konseyi ve İngiltere'deki Bristol Tıp Okulu tarafından yürütülen çalışma sonuçlarına göre, artan fiziksel aktivite meme kanseri riskini düşürüyor. Bristol tarafından dün yapılan basın açıklamasında, bulguların hastalığın tüm türleri ve evreleri için geçerli olduğu, araştırmacıların meme kanserinden korunmanın bir yolu olarak egzersize daha fazla odaklanmayı önerdiği belirtildi.