Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC'de Gelecek Vizyonunu Paylaştı

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Gazimağusa Maraş'ta Kıbrıs Türkleriyle bir araya geldi. Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, "Hep birlikte daha güçlü bir KKTC'yi inşa edecek, çocuklarımıza daha parlak bir gelecek bırakacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC temaslarının ikinci gününde Gazimağusa Maraş'ı ziyaret etti. Burada Kıbrıs Türkleriyle bir araya gelen Yılmaz, "Hepinizi sevgiyle, hasretle ve muhabbetle selamlıyorum. Sizlere Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletmek istiyorum. Bugün burada, sizlerle bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu buluşmalar, bizlere sadece güç vermekle kalmıyor, aynı zamanda ilhamımızı tazeliyor, yolumuzu aydınlatıyor. Sizlerin aracılığıyla Kıbrıs'ın dört bir yanındaki kardeşlerimize en samimi selamlarımı, en derin muhabbetlerimi gönülden gönderiyorum" dedi.

'ÖNEMLİ GÖRÜŞMELERE İMZA ATTIK'

Yılmaz, KKTC'de dün son derece önemli görüşmelere imza atıldığını belirterek, "Dünden bu yana Kıbrıs'ta son derece önemli ve verimli görüşmelere imza attık. KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ve Başbakan Sayın Ünal Üstel ile ortak geleceğimizi ve Kıbrıs meselesini değerlendirdik. Enerji konusunda tüm siyasi partilerin katılımıyla kapsamlı bir istişare gerçekleştirdik. Yeni Girne Askeri Hastanesi'nin hizmete açılması ve şehit yakınları ile gazilerimize Türkiye'de tanınacak haklara ilişkin protokoller imzaladık. Vatandaşlarımız, sosyal tesisler ve burs gibi birçok ayrıcalıktan yararlanabilecek. KKTC'nin her bir köşesinde vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek ve günlük ihtiyaçlarını karşılamak için somut adımlar atmaya devam ediyoruz. Halkımızın hak ettiği hizmetleri en iyi şekilde sunmak ve geleceğe daha güçlü bir KKTC bırakmak adına, sağlık, altyapı ve yol çalışmaları gibi birçok alanda önemli projeler hayata geçiriyoruz" diye konuştu.

'SAĞLIK MERKEZİ İÇİN TEMEL ATMA TÖRENİ'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, mevcut sağlık ocağının ihtiyaçları karşılamadığını, tam donanımlı yeni bir Sağlık Merkezi inşasının temel atma töreni yapılacağını belirtti. Yılmaz, açıklamasında, "Mevcut sağlık ocağının sağlık ihtiyaçlarınızı artık karşılanamadığının farkındayız. Bu nedenle, 1.000 metrekare büyüklüğünde, tam donanımlı yeni bir Sağlık Merkezi inşası için Türkiye Cumhuriyeti kaynaklarından 55 milyon TL tahsis ettik.Başbakanımızın doğrudan talimatıyla ihale süreçleri hızla tamamlandı ve temel atma töreni Eylül ayında gerçekleştirilecek. Merkezimizin inşaatı sadece 8 ay gibi kısa bir sürede tamamlanacak ve inşallah açılışını hep birlikte yapacağız" dedi.

'HEP BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜ BİR KKTC'Yİ İNŞA EDECEĞİZ'

Yılmaz, Türkiye'nin de desteğiyle yapılan hizmetlere de değinerek, güçlü bir KKTC'nin inşa edileceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yaptığı açıklamayı şöyle sürdürdü:

"Anadolu Mahallesi'nin su altyapısı sorunlarını ivedilikle çözmek için ihale süreçleri tamamlandı. Belediyemize gerekli malzeme desteği sağlanmış olup, belediye personelinin de iş gücü desteğiyle mahallenin su sorunu en kısa sürede çözüme kavuşturulacak. Yenilenmesi gereken yollarımız için de önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Sürüş konforunu kaybetmiş 7 güzergahta 4 bin ton asfalt sökümü ve zemin iyileştirme çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalarla 8 km uzunluğunda yollar yeniden asfaltlanarak toplamda 12 bin ton asfaltlama gerçekleştirildi. Tüm bu adımlar, sadece bugünü değil, yarınlarımızı da inşa etmek adına atılıyor. KKTC'yi her alanda güçlendirmek, halkımıza daha iyi bir yaşam sunmak ve geleceği birlikte kurmak için durmaksızın çalışıyoruz. Sizlerin güveni ve desteğiyle, bu topraklarda huzuru, refahı ve adaleti kalıcı kılmakta kararlıyız. Birlik ve beraberlik içinde, aydınlık yarınlara yürüyeceğimize olan inancım tamdır. Hep birlikte daha güçlü bir KKTC'yi inşa edecek, çocuklarımıza daha parlak bir gelecek bırakacağız."