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Yichang'ta Kaya Düşmesi Sonucu 7 Kişi Hayatını Kaybetti

Dünya Haberleri

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Yichang şehrinin banliyölerinde meydana gelen kaya düşmesi sonucu bir minibüsün üzerine düşen kayalar, 7 kişinin ölümüne neden oldu. Kurtarma ve onarım çalışmaları devam ediyor.

WUHAN, 15 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in orta kesimlerindeki Hubei eyaletine bağlı Yichang şehrinin banliyölerinde kaya düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

Pazartesi günü 20.30 sularında yamaçtan kopan kayalar, Xingshan ilçesindeki bir taşra yolundan geçen bir minibüsün üzerine düştü. İlçe yönetiminin verdiği bilgiye göre minibüste bulunan 7 kişinin tamamı yaşamını yitirdi.

Yönetim, kurtarma ve onarım çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: Xinhua / Dünya

Çin Halk Cumhuriyeti Hisarcık Hubei Dünya Haberler

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