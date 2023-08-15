Yichang'ta Kaya Düşmesi Sonucu 7 Kişi Hayatını Kaybetti

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Yichang şehrinin banliyölerinde meydana gelen kaya düşmesi sonucu bir minibüsün üzerine düşen kayalar, 7 kişinin ölümüne neden oldu. Kurtarma ve onarım çalışmaları devam ediyor.