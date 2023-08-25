Yevgeny Prigozhin'ın uçağıyla ilgili yeni bulgular, uçağa bomba yerleştirildiği ihtimalini artırdı

Yevgeny Prigozhin'ın uçağıyla ilgili yeni bulgular, uçağa bomba yerleştirildiğini gösteriyor. Brezilya şirketi Embraer, Batı üreticilerinin Rusya'daki uçaklara destek sağlamasını yasaklayan yaptırımlar nedeniyle 2019'dan beri uçakta herhangi bir onarım yapılmadığını açıkladı. Hostesin rötar nedeniyle teknik inceleme bahanesi çelişki yarattı.

Yevgeny Prigozhin'ın uçağının düşmesi ile ilgili ortaya çıkan yeni ipuçları, özel jetin içine bir bomba yerleştirildiğini gösteriyor. Uçağın sahipleri olan Brezilya şirketi Embraer, uçağın 2019'dan bu yana Rusya'da işletilen uçaklara parça veya destek sağlayan Batı üreticilerine uluslararası yaptırımların engel olmasından dolayıherhangi bir onarımının yapılmadığını açıkladı.

Ancak, sorunlu uçakta bulunan on kişiden biri olan hostes, Moskova Şeremetyevo havaalanından kalkış öncesinde yakınlarına uçağın teknik bir inceleme nedeniyle rötar yaptığını söyledi. Bu da uçağın müdahale edilmiş olabileceği şüphelerini artırdı.

Prigozhin, Rus yetkilileri tarafından uçağın içinde bulunan 10 yolcudan biri olarak listelenmiştir. Uçak alev topuna dönüşerek tüm yolcuların ölümüne neden olmuştu. Ve dün gece, Vladimir Putin, 'başsağlığı dilemek' için yaklaşık 24 saat süren sessizliğini bozarak ölenlere başsağlığı diledi ve Prigozhin'i "hayatta ciddi hatalar yapan bir adam" olarak tanımladı.

Önceden yapılan bir ABD istihbarat değerlendirmesinin, çarpışmanın kasıtlı bir patlamadan kaynaklandığı sonucuna vardı. Ancak Pentagon şu ana kadar yüzeye karşı savunma füzesine işaret eden herhangi bir kanıt olmadığını belirtti.

Batılı yetkililer, Prigozhin'in büyük olasılıkla hedef alındığını belirtti ve uçakta gizlenmiş bir bombaya veya kasıtlı sabotaja işaret ederek, olayın bir suikast komplosu olup olmadığı konusunda Ryder yorum yapmaktan kaçındı.

Ayrıca, Rusya çıkışı Baza, uçağın şemasını yayınlayarak, kanatların arkasındaki uçağın kuyruk bölümündeki tuvalet yakınında bulunan bir hizmet bölmesinin, bir bombayı gizlemek için ideal bir yer olduğuna dikkat çekti.