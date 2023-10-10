Yetim Vakfı, Filistinli ihtiyaç sahiplerine yardım seferberliği başlattı

Yetim Vakfı, İsrail'in saldırılarından dolayı evlerinden çıkamayan Filistinli ihtiyaç sahibi aileler ve yetim çocuklar için yardım seferberliği başlattı. Vakıftan yapılan açıklamada, "Filistin'e Acil Yardım" adı altında başlatılan seferberliğe herkesin dilediği ölçüde katkıda bulunabileceği ifade edildi.

Yetim Vakfı, İsrail'in saldırılarından dolayı evlerinden çıkamayan Filistinli ihtiyaç sahibi aileler ve yetim çocuklar için yardım seferberliği başlattı.

Vakıftan yapılan açıklamada, " Filistin'e Acil Yardım" adı altında başlatılan seferberliğe herkesin dilediği ölçüde katkıda bulunabileceği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yetim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yılmaz, Gazze Şeridi'nde yaşanan son çatışmaların, binlerce insanın evini terk etmek zorunda kalmasına, onlarca Filistinlinin canından olmasına ve yüzlercesinin de yaralanmasına yol açtığını belirtti.

Yılmaz, saldırılar sonrası bölgede acil insani yardım ihtiyacının katbekat arttığını vurgulayarak, "Birçok aile ve özellikle de çocuklar, zor şartlar altında ölümle yaşam arasındaki ince bir çizgide, son derece zor bir süreçten geçiyor. Bölgede İsrail soykırım suçları işliyor. Sivil hedefler, ambulans ve okullar hedef alınıyor. Şu anda Gazze'de yapılan vahşi bombardıman neticesinde travma yaşamayan çocuk neredeyse yok." değerlendirmesinde bulundu.

Murat Yılmaz, başlattıkları yardım kampanyasına yapılacak bağışların, Gazze'de gıda, su, tıbbi yardım, hijyen malzemeleri ve diğer temel ihtiyaçlar için kullanılacağını kaydetti.

Açıklamada, Yetim Vakfının başlattığı seferberliğe hayırseverlerin kısa mesajla destek verebileceği, ayrıca Filistin'de bir yetim çocuğun sponsorluğunu üstlenmek isteyenlerin vakfın internet adresinden başvuru formu doldurabileceği duyuruldu.