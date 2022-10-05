Yeşil kostüm giyen 6 kişilik bir çete, metroyu savaş alanına çevirdi! Darp ettikleri kadınların çantalarını çaldılar

ABD'de bir metroda çekilen saldırı görüntüleri sosyal medyada gündem yarattı. Genç bir kadın ve arkadaşı, neon giysili 6 kişilik bir çetenin saldırısına uğrarken, saldırganların genç kadınların çantalarını çaldıktan sonra olay yerinden uzaklaştıkları anlar kameralara da anbean yansıdı.

ABD'nin New York eyaletinde, Times Square metro istasyonunda genç bir kadın ve arkadaşı 6 kişilik yeşil neon giysili bir çetenin saldırısına uğradı. 19 yaşındaki mağdur ve arkadaşının çantalarının çalındığı öğrenildi.

ÇANTALARI ÇALIP OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTILAR

İsminin açıklanmasını istemediği ifade edilen 19 yaşındaki genç kız, saldırıya uğramadan birkaç saat önce kendi doğum gününü kutlamasına katılmasının ardından arkadaşıyla 42. Cadde'de bir tren istasyonunda beklerken yeşil kostüm giydiği görülen bir grubun saldırısına uğradı. Saldırganlar,çantaları çalmasının ardından olay yerinden uzaklaştı, o anlar metrodaki yolculardan biri tarafından kaydedildi.

KİMSENİN YARDIM ETMEMESİNE TEPKİ GÖSTERDİLER

Kurbanın annesi olayın ardından yaptığı açıklamada, kimsenin yardım etme girişiminde bulunmamış olmasına dikkat çekti. Kızının sebepsizce maruz kaldığı bu korkunç şiddete inanamadığını dile getiren anne, 6 kişilik kadın grubundan birinin bacağında bıçak taşıdığını da ekledi.

VÜCUTLARI DİŞ İZLERİ VE EZİKLERLE DOLU

Mağdur olan iki genç kadın, olay yerinde tıbbi tedaviyi reddettiler. Ancak anne yaptığı açıklamada, iki genç kadının da vücutlarının diş izleri, morluklar ve eziklerle dolu olduğunu belirtti. Soyguncular hala yakalanmadı.