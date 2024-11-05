Yeşil Kart kurası: Türkiye'den her yıl kaç kişi başvuruyor, süreç nasıl işliyor?

ABD’nin her yıl dünya çapında binlerce kişiye süresiz oturma izni sağladığı Yeşil Kart kurası için bu yıl sürenin sonuna gelindi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın kura ile ilgili internet sitesine göre 2026 yılı için başvurular 7 Kasım'da Türkiye saatiyle 20:00’de kapanacak.

Kuranın resmi adı “Diversity Visa Program” yani "Çeşitlilik Vizesi Programı".

ABD Kongresi tarafından her yıl yapılması zorunlu tutulan programın amacı, Amerika'ya az göçmen gönderen ülkelerin vatandaşlarına rastgele seçim yöntemiyle göçmen vizesi alma şansı sağlamak.

Milyonlarca kişinin ücretsiz olarak başvurabildiği program kapsamında her yıl kurayla belirlenen 55 bin kişiye Yeşil Kart veriliyor.

Kimler katılabiliyor?

"Çeşitlilik Vizesi Programı" bu haliyle 1990 yılında yürüğe girdi.

Programa dahil olan ülkelerin listesi her yıl değişiyor.

Çünkü kuraya yalnızca son beş yılda ABD'ye 50 binden az göçmen yollamış ülkeler girebiliyor.

Bu yıl başvuru hakkı olmayan ülkeler şöyle:

Bangladeş, Brezilya, Kanada, Çin, Kolombiya, Küba, Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Haiti, Hindistan, Honduras, Jameika, Meksika, Nijerya, Pakistan, Filipinler, Güney Kore, Venezuela.

Bunlar dışında, Türkiye de dahil, her ülkeden Yeşil Kart başcurusu yapılabiliyor.

Kuraya her yıl 10 ila 15 milyon arasında insan katılıyor.

Kura süreci nasıl işliyor?

ABD’nin çeşitlilik vizesi programı kapsamındaki Yeşil Kart kurasına başvurular her sene Ekim’in ilk haftasında açılıyor.

Kuraya katılmak isteyenlere Kasım’ın ilk haftasına kadar süre tanınıyor.

Önceki dönem kurasını kazananlar Mayıs’ta açıklanıyor.

Katılımcılara başvuru durumlarıyla ilgili olumlu ya da olumsuz geri dönüş yapılmıyor.

Adaylar, başvuru durumlarını yalnızca ilgili internet sitesi üzerinden kendilerine verilen onay numarasıyla kontrol edebiliyor.

Kurada kazananların vize hakkına sahip olması için lise mezunu olmaları ya da belirli iş dallarında en az iki yıl deneyim sahibi olmaları gerekiyor.

Bu kriterlere sahip olmayan kişilerin kuraya katılmaması gerektiği vurgulanıyor.

Kazanan herkes Yeşil Kart alıyor mu?

Kurayla belirlenen isimler, ilgili ABD diplomatik misyonlarında Yeşil Kart almak için vize görüşmesi yapma hakkı kazanıyor.

Bu noktada adayların randevu alabilmek için gerekli belgeleri toplayıp, 330 dolarlık (yaklaşık 11 bin 300 lira) çeşitlilik vizesi ücretini yatırmaları gerekiyor.

Konsolosluk görevlileri mülakatın sonunda adaylara başvurularının onaylanıp onaylanmadığını bildiriyor.

Bir adayın kabul edilmesi durumunda kendisine ABD’de süresiz oturma izni alacağı vakte kadar geçerli bir vize veriliyor.

Kabul alan kişi bu vizeyle ABD'ye giriş yaptıktan sonra ülkede yaşama ve çalışma hakkı kazanıyor.

ABD her yıl çoğunluğu halihazırda ülkede bulunan bir milyon kişiye Yeşil Kart veriyor.

Çeşitlilik vizesi programı kapsamında her sene ABD'nin az göç aldığı ülkelere verilen toplam 55 bin Yeşil Kart da bu kotaya dahil.

Türkiye'den kaç kişi katılıyor?

Geçtiğimiz 10 yılda Türkiye’den yılda 200 bin ila 400 bin kişi Yeşil Kart kurasına katıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın paylaştığı verilere göre Türkiye'den kuraya başvuran kişilerden 2023’te 3 bin 383 kişi Yeşil Kart için mülakata girme hakkı kazandı. Bunlardan 1,476'sına süresiz oturma iznine başvurabilmeleri için vize verildi.

Aynı verilere göre 2022 yılında Türkiye'den 2 bin 526 kişiye mülakat hakkı çıktı. Aralarından sadece 1,330 kişiye gerekli vize verildi.

Verilere göre Türkiye’den kuraya başvurular 2020 ve 2018 yıllarında zirve yaptı.

2020’de 415 bini aşkın katılımcıdan 2 bin 709’u mülakata girme hakkı kazandı. Bunlardan 708’ine Yeşil Kart için vize verildi.

2018’deyse Yeşil Kart kurasına katılan yaklaşık 407 bin kişiden neredeyse 4 bin 400’ü mülakata girme hakkı kazandı. Bunlardan 1,821’i ABD'ye gitmek için vize aldı.

Kaldırılma ihtimali var mı?

New York'ta 2017 yılında bir bisiklet yoluna kamyonla girerek sekiz kişinin ölümüne neden olan Özbek asıllı Sayfullo Saipov'un ülkeye Yeşil Kart kurası ile geldiği ortaya çıkmıştı.

Bunun üzerine dönemin ABD Başkanı Donald Trump, kurayı kaldırmaya karar verdiğini açıkladı.

Bu girişimden ilk aşamada bir sonuç çıkmadı.

Ancak Trump, 2020 yılında aralarında çeşitlilik vizesinin de olduğu bazı Yeşil Kart başvurularının onaylanmasını kararnameyle askıya aldı.

Joe Biden başkan seçilmesinin ardından bu kararnameyi kaldırdı.

Ancak Amerikan göçmen hakları örgütü ACLU'ya göre Biden yönetimi Trump'ın yasağı sırasında başvuru süreci askıya alınan binlerce kişinin dosyalarını tekrar işleme sokmadı.

ABD'de, Donald Trump'ın da aday olduğu başkanlık seçimlerinden sonra "Çeşitlilik Vizesi Programı"nın tekrar gündeme gelip gelmeyeceği bilinmiyor.

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