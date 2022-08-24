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Yeni Zelandalı asker, Ukrayna'da öldü

Dünya Haberleri

Yeni Zelandalı asker, Ukrayna'da öldü

Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri'ne (NZDF) bağlı bir asker, Ukrayna'da öldürüldü.

Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri'ne (NZDF) bağlı bir asker, Ukrayna'da öldürüldü. NZDF'den yapılan açıklamada, askerin ücretsiz izinde olduğu aktif görevde olmadığı ifade edildi.

NZDF'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri (NZDF), Ukrayna'da bir askerin öldürüldüğüne dair bilgi aldı. Asker o sırada ücretsiz izindeydi ve NZDF'de aktif görevde değildi. Bu aşamada, koşulları tam olarak anlamak için daha fazla bilgi gerekmektedir. Yeni Zelanda Ordusu, bu son derece üzücü zamanda destek sunmak için askerin ailesiyle yakın işbirliği içinde çalışacaktır" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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