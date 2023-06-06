Yeni Zelanda Ulaştırma Bakanı Michael Wood, Auckland Uluslararası Havalimanı hisseleri nedeniyle istifa etti

Yeni Zelanda Ulaştırma Bakanı Michael Wood, Auckland Uluslararası Havalimanı'ndaki hisseleriyle ilgili ihtilaf nedeniyle Salı günü görevinden istifa etti.

WELLINGTON, 6 Haziran (Xinhua) -- Yeni Zelanda Ulaştırma Bakanı Michael Wood, Auckland Uluslararası Havalimanı'ndaki hisseleriyle ilgili ihtilaf nedeniyle Salı günü görevinden istifa etti.

Yerel medyada, Wood'un milletvekili ya da ulaştırma bakanı olmasının hemen ertesinde hisselerine ilişkin bildirimde bulunmadığı haberleri çıktı.

Salı günü konuyla ilgili olarak Wood'la görüşen Başbakan Chris Hipkins, kendisine ihtilaflar uygun şekilde çözüme kavuşturuluncaya kadar ulaştırma bakanlığından istifa etmesi tavsiyesinde bulundu.

Bakan, Auckland Uluslararası Havalimanı'nın yaklaşık 13.000 Yeni Zelanda doları (7.900 ABD doları) tutarındaki hisselerini 1990'larda çocukken satın almıştı.

Yerel medyada çıkan haberlere göre Wood, 2020'de bakan olduğunda hisselerini Bakanlar Kurulu Ofisi'ne beyan etti. Fakat bakan bu hisseleri 2022 yılına kadar milletvekillerinin varlık ve diğer menfaatlerine ilişkin kamu siciline bildirmedi.

Wood, hisselerin satıldığını düşündüğü için bildirmediğini söyledi.

Hipkins, Wood'un Auckland Uluslararası Havalimanı hisselerini "en kısa zamanda" satacağını ve geçmişteki beyanlarına yönelik sorunları çözmek için Maddi Menfaatler Sicili'ne başvuracağını belirtti.

Ulaştırma bakanlığına Kieran McAnulty vekalet edecek.