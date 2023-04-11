Yeni Zelanda kabinesinde erkek ve kadın bakanların sayısı eşitlendi

Yeni Zelanda Başbakanı Chris Hipkins'ın, Milletvekili Willow-Jean Prime'ın bakan olarak atandığını duyurmasıyla birlikte Yeni Zelanda Bakanlar Kurulu'nda kadın ve erkeklerin sayısı eşitlenerek 'cinsiyet eşitliğine' ulaşıldı.

Yeni Zelanda Başbakanı Chris Hipkins'ın, Milletvekili Willow-Jean Prime'ın bakan olarak atandığını duyurmasıyla birlikte Yeni Zelanda Bakanlar Kurulu'nda kadın ve erkeklerin sayısı eşitlenerek 'cinsiyet eşitliğine' ulaşıldı.

Yeni Zelanda Başbakanı Hipkins bugün düzenlenen basın toplantısında kabinedeki değişiklikleri açıkladı. Hipkins, Milletvekili Willow-Jean Prime'ın Koruma ve Gençlik Bakanı olarak atandığını ve bu atamayla birlikte Yeni Zelanda Bakanlar Kurulu'nda kadın ve erkeklerin sayısının eşitlendiğini belirtti. Hipkins, bu dönem parlamentoda da cinsiyet eşitliğine ulaşıldığının altını çizerek "Nüfusu daha yakından temsil ediyoruz" dedi.

Milletvekili Willow-Jean Prime'ın cinsiyet eşitliği sağlamak için mi atandığı konusunda gelen soruya Başbakan Hipkins, "İş için en iyi kişiyi seçtiğimi söyleyecektim" açıklamasıyla cevap verdi.