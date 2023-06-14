Yeni Zelanda ile Fiji arasında askeri işbirliği anlaşması imzalandı

Yeni Zelanda ve Fiji, ABD ve Çin'in bölgedeki nüfuz mücadelesi çerçevesinde askeri işbirliği anlaşması imzaladı. Kuvvetlerin Statüsü Anlaşması (SOFA) ile yakın işbirliği için yasal bir çerçeve oluşturuldu. İki ülke arasında eğitim, deniz güvenliği, savunma işbirliği ve afet müdahale koordinasyonu öncelikleri belirlendi.

Yeni Zelanda ile Fiji, bölgede ABD ve Çin'in başını çektiği kutuplaşmanın arttığı bir dönemde askeri işbirliğine yönelik anlaşma imzaladı.

Kuvvetlerin Statüsü Anlaşması (SOFA), Yeni Zelanda Savunma Bakanı Andrew Little ile Fiji İçişleri ve Göç Bakanı Pio Tikoduadua tarafından Fiji'nin başkenti Suva'da imzalandı.

Little, yaptığı yazılı açıklamada, imzalanan anlaşmanın, Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri ve Fiji Cumhuriyeti Askeri Kuvvetleri arasında yakın işbirliği için yasal bir çerçeve olduğunu vurguladı.

Pasifik ülkeleri olarak birçok güvenlik problemiyle karşı karşıya kaldıklarını belirten Little, "Bu anlaşma, insani yardım ve afetlere müdahale işbirliğimiz de dahil olmak üzere ordularımızın birlikte daha etkin çalışması için önemli." dedi.

İki bakan ayrıca eğitim, deniz güvenliği, savunma işbirliği ile afet ve insani müdahale koordinasyonunun önceliklerini özetleyen bir niyet beyanı da imzaladı.

Fiji Başbakanı Sitiveni Rabuka, Yeni Zelanda'ya yaptığı son ziyarette, Çin ile 2011'de imzalanan savuma anlaşmasından çekilme niyetinin sinyalini vermişti.

Geçen yıl ekimde Fiji, Avustralya ile de savunma işbirliği anlaşması imzalamıştı.

ABD, Avustralya ve Yeni Zelanda, Çin'in geçen yıl Solomon Adaları'yla güvenlik anlaşması imzalamasının ardından, bölgedeki nüfuz mücadelesi çerçevesinde Pasifik Adası ülkeleriyle işbirliğini artırıyor.