Yeni Zelanda'da Pansiyon Yangını Cinayet Soruşturmasına Dönüştü

Yeni Zelanda'da 15 Mayıs'ta meydana gelen ve 6 kişinin ölümüne neden olan pansiyon yangınında polis, kundaklama şüphesiyle cinayet soruşturması başlattı.

Wellington kentinde Loafers Lodge adlı 92 odalı pansiyonda 15 Mayıs'ta akşam saatlerinde yangın meydana gelmiş, 6 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün açıklama yapan polis, yangın soruşturmasını itfaiyeden devraldıklarını ve olayda kundaklama şüphesi olduğunu belirtti. Polis açıklamasında "Polis, Loafers Lodge'daki yangını kundakçılık olarak değerlendiriyor ve bir cinayet soruşturması yürütüyor" ifadelerini kullandı. Olayda 20 kişinin kayıp olduğunu vurgulayan polis, ölü sayısının artmasından endişelendiklerini belirtti. Yeni Zelanda Başbakanı Chris Hipkins, dün olay yerini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Hipkins olayla ilgili açıklamasında "Bu sabah Wellington'daki Loafers Lodge'daki trajik olaya müdahale eden İtfaiye ve Acil Durum ekipleriyle görüştüm ve teşekkür ettim. Diğer ilk müdahale ekiplerimizin yanı sıra, korkunç koşullarda harika bir iş çıkardılar. Tüm Yeni Zelanda'nın onların cesaretini ve hizmetlerini takdir ettiğini biliyorum. Düşüncelerimiz bu korkunç trajedinin kurbanları ve aileleriyle birlikte" dedi.