Yeni Zelanda'da İslahevinde Dövüşen Çocuklara Müdahale Etmeyen 4 Çalışan Görevden Alındı

Yeni Zelanda'da bir ıslahevinde dövüşen çocuklara müdahale etmek yerine görüntülerini çeken 4 kurum çalışanı görevden alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yeni Zelanda'da bir ıslahevinde dövüşen çocuklara müdahale etmek yerine görüntülerini çeken 4 kurum çalışanı görevden alındı.

Guardian'ın haberine göre, yerel basında, Güney Auckland'da bulunan Oranga Tamariki tesisinde çekilmiş dövüş görüntüleri yayınlandı.

Kayıtlarda, iki çocuğun dövüştüğü, çocuklardan birinin diğerini ayakta duramayacak hale getirene kadar yumruklayıp tekmelediği, bu sırada etraflarını çevreleyenlerin tezahürat yaparak çocukları kışkırttığı görüldü.

Olay sırasında orada bulunan 4 personel, dövüşü kayda almaları ve müdahale etmemeleri nedeniyle görevden alındı.

Oranga Tamariki yöneticilerinden Tusha Penny, personelin eylemlerinin "kabul edilemez olduğunu, bunun mazereti olmadığını" söyledi.

Çocuk Bakanı Kelvin Davis de görüntülerin "oldukça rahatsız edici" olduğunu, personelin müdahale etmeden bu durumu izlemesinin de "kesinlikle kabul edilemez" olduğunu ifade etti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor, henüz resmi bir suçlama yapılmadı.