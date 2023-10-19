Yeni Zelanda'da bir kişi, evini Çin Büyükelçiliğine kiraladığı için ödenmeyen temizlik ve çöp hizmeti bedelleri için dava açtı. Ancak mahkeme, Çin misyonunun dokunulmazlık gerekçesiyle başvuruyu reddetti.

Yeni Zelanda'da Çin Büyükelçiliği, temizlik ve çöp hizmeti bedellerini ödemeyince dava açıldı

Yeni Zelanda'da mahkeme, temizlik, çöp ve anahtar hizmet bedellerini ödemediği iddiasıyla Yeni Zelanda'daki Çin Büyükelçiliğine açılan davayı "dokunulmazlık" gerekçesiyle reddetti.

The New Zealand Herald Gazetesi'nin haberine göre, evini Çin diplomatik misyonuna kiralayan kişi, ödenmeyen 900 Yeni Zelanda doları tutarındaki hizmetler için mahkemeye başvurdu.

Mahkeme, ev sahibinin başvurusunu Çin misyonunun "dokunulmazlığı bulunduğu" gerekçesiyle reddetti.

Kararda, diplomatik dokunulmazlık durumunda mahkemenin karar verme yetkisinin bulunmadığı belirtildi.

Yerel basından Stuff News'e konuşan ev sahibi Chris Chandler ise 900 Yeni Zelanda dolarının büyükelçilik için ciddi bir miktar olmadığını vurgulayarak olayı garip bulduğunu söyledi.

Chandler, pişmanlığını dile getirerek, evini diplomatik misyonlara ve görevlilerine bir daha kiralamayacağını kaydetti.