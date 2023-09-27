Haberler ›› Dünya ›› Yeni Zelanda'da Ana Kanalizasyon Hattının Çökmesiyle Devasa Göçük Oluştu

Yeni Zelanda'da Ana Kanalizasyon Hattının Çökmesiyle Devasa Göçük Oluştu

Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde ana kanalizasyon hattının çökmesi sonucu devasa bir göçük oluştu ve atık sular plajlara doldu. Auckland Belediye Başkan Yardımcısı Desley Simpson, göçüğün tenis kortu büyüklüğünde olduğunu ve olumsuz hava koşulları ile aşırı yağışların bu duruma yol açtığını belirtti. Ekiplerin göçüğü doldurma çalışmalarının aylar sürebileceği ifade edildi.