Yeni Zelanda'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Yeni Zelanda'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Auckland Adaları olduğunu duyurdu. Yerin 33 kilometre altında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.