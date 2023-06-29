Yeni Zelanda Başbakanı: Çin ile ilişkilerimiz son derece yapıcı ve olumlu

Yeni Zelanda Başbakanı Chris Hipkins, Çin ile ilişkilerin Yeni Zelanda için son derece önemli olduğunu belirterek, her iki ülkenin de artık son derece yapıcı ve olumlu bir ilişkiye sahip olduğunu söyledi. Hipkins, Çin ile yeniden ekonomik faaliyetlerde bulunmanın, Kovid-19 pandemisini geride bırakan Yeni Zelanda için öncelik olduğunu ifade etti.

BEİJİNG, 29 Haziran (Xinhua) -- Çin'i ziyaret eden Yeni Zelanda Başbakanı Chris Hipkins, Çin ile ilişkilerin Yeni Zelanda için son derece önemli olduğunu söyleyerek, her iki ülkenin de artık son derece yapıcı ve olumlu bir ilişkiye sahip olduğunu belirtti.

Çarşamba günü Beijing'de basının karşısına çıkan Hipkins, Xinhua muhabirinin sorusu üzerine, "Yeni Zelanda-Çin ilişkisi, Yeni Zelanda için inanılmaz derecede önemli" dedi.

Hipkins, "İlişkimiz, üzerinde anlaştığımız alanlar ve ortak çıkarlarımız şeklinde tanımlanabilir ve bunlardan pek çoğuna sahibiz" dedi.

Başbakan, Çin ile yeniden ekonomik faaliyetlerde bulunmanın, Kovid-19 pandemisini geride bırakan Yeni Zelanda için öncelik olduğunu söyledi.

Hipkins, Yeni Zelanda'nın mevcut durumda en büyük ticaret ortağı olan Çin ile ikili ticareti daha da artırmayı hedeflediğini ifade etti.

Başbakan, "Çin ile olan ticari ilişkimizin kapsamını genişletme olasılığı konusunda istekliyiz. Ticari ilişkilerin sadece hacmini değil, alanını da artırmak istiyoruz" dedi.

İki ülke arasında eğitim alanındaki işbirliğinin altını çizen Hipkins, ikili eğitim ilişkisinin "çok iyi" olduğunu ve Yeni Zelanda'nın her iki ülkenin de yararına olan eğitim işbirliğini ilerletmeyi sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Hipkins, iki ülke arasındaki hareket özgürlüğünün, akademik ve araştırma toplulukları arasında üst düzey temasların yapılmasına olanak sağladığını ve bunun da Yeni Zelanda için çok önemli olduğunu belirtti.

Başbakan ayrıca, Yeni Zelanda'nın Çinli turistler için popüler bir turizm destinasyonu haline geleceğinden emin olduğunu ifade etti.

"Dünyanın en iyi turistik deneyimlerinden birini sunuyoruz. Güzel bir ülkemiz var ve bunu dünyanın dört bir yanından insanlarla paylaşmaktan gerçekten keyif alıyoruz" diyen Hipkins, "Yeni Zelanda'ya gelen Çinli ziyaretçi sayısının tekrar arttığını görmek bizi çok heyecanlandırıyor" dedi.

Çin'e 25-30 Haziran tarihlerinde resmi ziyarette bulunan Hipkins, ülkenin kuzeyindeki liman kenti Tianjin'de Yaz Davos Forumu olarak da bilinen 14. Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı'na katıldı.