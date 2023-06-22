Yeni Zelanda Başbakanı Biden'ın Şi'ye yönelik 'diktatör' imasına katılmadı

Yeni Zelanda Başbakanı Chris Hipkins, Çin'e yapacağı ziyaret öncesi ABD Başkanı Joe Biden'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e yönelik "diktatör" imasına katılmadığını bildirdi.

The Guardian'ın haberine göre Hipkins, Biden'ın Şi'ye yönelik açıklamalarıyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Biden'ın Şi'yi hedef alan "diktatör" imasına katılmadığını belirten Hipkins, yönetim sistemlerinin "Çinlileri alakadar eden bir husus" olduğunu kaydetti.

Hipkins, Kovid-19 salgını sonrası Çin'e yapacağı ilk ziyarette Şi ile bir araya gelerek ticari ilişkileri görüşeceğini ifade ederek, Çin'in Yeni Zelanda ekonomisi açısından önemine dikkati çekti.

İhracatın yaklaşık dörtte birini Çin'e yaptıklarını ve Pekin'in en büyük ticaret ortakları olduğunu belirten Hipkins, Çin'i ülkesindeki "ekonomik düzelmenin kritik bir parçası" olarak gördüğünü vurguladı.

Biden'dan Şi'ye "diktatör" iması

California'da düzenlenen kampanya resepsiyonunda konuşan Biden, Şi'nin şubatta Amerikan hava sahasına giren Çin "casus balonunun" düşürülmesine verdiği tepkinin nedeninin "balonun orada olduğunu bilmemesinden" kaynaklandığını öne sürmüştü.

Biden, "Ciddiyim. Ne olduğunu anlamadıkları zaman diktatörler için bu, büyük bir utanç kaynağıdır." şeklinde konuşmuştu.

Çin, ise Biden'ın Şi'ye yönelik "diktatör" imasını "saçma ve sorumsuzca" olarak değerlendirmişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Biden'ın sözleriyle ilgili, yorumların "gerçeklere tamamen aykırı olduğunu ve diplomatik protokolü ciddi şekilde ihlal etmenin yanı sıra Çin'in siyasi itibarını ciddi şekilde bozduğunu" söylemişti.