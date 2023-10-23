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Yeni Zelanda açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki Kermadec Adaları açıklarında 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı olmadığı belirtilirken, tsunami uyarısı yapılmadı.

Yeni Zelanda açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki Kermadec Adaları olduğunu duyurdu.

Yerin 23,1 kilometre derinliğinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Kaynak: AA / Dünya

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