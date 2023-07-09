Yeni Delhi'yi Vuran Aralıksız Yağışlar Ev Çökmelerine Yol Açtı

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'yi etkisi altına alan aralıksız yağışlar, 15 evin çökmesine ve 1 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Yaklaşık 30 kişi de yaralandı. Yağışlar nedeniyle şehirde su baskınları yaşandı ve ulaşım güçlükle sağlandı. Meteoroloji Dairesi, yağışların devam edeceğini bildirdi.

YENİ DELHİ, 8 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'yi vuran aralıksız yağışlar Cumartesi günü 15 kadar evin çökmesine yol açarken, olaylarda en az 1 kişi hayatını kaybetti ve yaklaşık 30 kişi de yaralandı.

Delhi İtfaiye Servisi (DFS) departmanından üst düzey bir yetkili başkentin güney, orta ve kuzey kesimlerinde meydana gelen ev çökmelerinin can kayıplarına neden olduğunu söyledi. Yetkili, can kaybının Delhi'nin merkezindeki Karol Bagh bölgesinde olduğunu sözlerine ekledi.

All India Radio'nun (AIR) haberine göre, Delhi'nin farklı bölgeleri Cumartesi günü orta ila şiddetli yağışlara tanık oldu. Şehirdeki Ridge Gözlemevi 111,4 mm yağış kaydetti.

Şiddetli yağış şehrin bazı bölgelerinde su baskınlarına neden olurken, yolcular yoğun trafik nedeniyle gidecekleri yerlere ulaşmakta zorlandı. Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), Pazar günü bulutlu bir hava beklendiğini ve şiddetli yağışların devam edeceğini bildirdi.