Yeni Delhi'deki Havalimanında Bomba İhbarı: Pune'ye Gidecek Uçağın Yolcuları Tahliye Edildi
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Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki havalimanında yapılan bomba ihbarı üzerine Pune'ye gidecek olan bir uçağın yolcuları tahliye edildi. İhbar sonrasında uçak detaylı bir şekilde kontrol edildi ancak şüpheli bir bulguya rastlanmadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
YENİ DELHİ, 18 Ağustos (Xinhua) -- Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki havalimanı yetkilileri, Cuma günü telefonla bomba ihbarı yapılması üzerine Pune kentine gidecek uçağın yolcularını tahliye etti.
Vistara Havayolları'na ait Delhi-Pune uçağının yolcu alımı yaptığı esnada, havalimanının çağrı merkezine bomba ihbarı geldi.
Delhi'deki Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı'nda bomba korkusu nedeniyle kısa süreli karışıklık yaşandığı bildirildi.
İhbar üzerine yolcular derhal tahliye edilirken uçak, sabotaj müdahale ekibi tarafından ayrıntılı kontrolden geçirildi. İncelemede hiçbir şüpheli bulguya rastlanmadı.
Vaka kaydı açan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.