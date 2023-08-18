Yeni Delhi'deki Havalimanında Bomba İhbarı: Pune'ye Gidecek Uçağın Yolcuları Tahliye Edildi

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki havalimanında yapılan bomba ihbarı üzerine Pune'ye gidecek olan bir uçağın yolcuları tahliye edildi. İhbar sonrasında uçak detaylı bir şekilde kontrol edildi ancak şüpheli bir bulguya rastlanmadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.