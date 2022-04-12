Yeni Bir Hava Taşımacılığı Rotası Çin ve Almanya'yı Birbirine Bağladı

SHENZHEN, 12 Nisan (Xinhua) — Kargo havayolu AeroLogic tarafından işletilen güzergahta, her hafta Boeing 777 kargo uçaklarıyla altı gidiş-geliş yapılıyor. Shenzhen elektronik ürünler, yüksek teknoloji ekipmanı, otomobil parçaları, ilaç ve biyoteknoloji gibi sektörlerde bir Ar-Ge ve üretim merkezi konumunda bulunuyor. Havalimanı, bu yeni hava taşımacılığı rotasının açılmasının Shenzhen ve çevresindeki alanlardaki güçlü havacılık lojistiği pazarı talebini daha iyi karşılayabileceğini ve Çin'in güneyi ile Avrupa arasındaki ekonomik ve ticari alışverişini daha da teşvik edebileceğini bildirdi.

Bu yılın başından beri Shenzhen havalimanı, Kovid-19 sırasında tedarik ve endüstri zincirinin istikrarını sağlamak amacıyla lojistik kanallarını sorunsuz hale getirmeyi ve rotaları genişletmek ve kapasiteyi artırmak için havayollarını koordine etmeyi sürdürdü. Havalimanı bugüne kadar 35 destinasyona ulaşan uluslararası hava taşımacılığı hatları açtı.

Xinhua / Dünya