Yemenli Protestocular İsveç ve Danimarka'yı Kınadı

Binlerce Yemenli, Sana'da bir araya gelerek İsveç ve Danimarka'daki Kuran yakma eylemlerini kınadı. Protestocular, İsveç ve Danimarka mallarının boykot edilmesi ve bu ülkelerin hükümetlerinin Müslümanlardan özür dilemesi çağrısında bulundu.

Binlerce Yemenli Pazartesi günü isyancıların elindeki başkent Sana'da bir araya gelerek İsveç ve Danimarka'daki Kuran yakma eylemlerini kınadı.

Pankartlar taşıyan ve sloganlar atan protestocular İsveç ve Danimarka mallarının boykot edilmesi ve bu ülkelerin hükümetlerinin Müslümanlardan özür dilemesi çağrısında bulundu. Protestocular ayrıca Batı'yı İslam'a ve Müslümanlara karşı "nefret" beslemekle suçladı.

Pazartesi günü sabah saatlerinde Danimarkalı aşırı sağcı Danske Patrioter grubundan iki protestocu, 21 Temmuz'da Iraklıların Bağdat'taki İsveç Büyükelçiliğini basmasını protesto etmek amacıyla benzer bir gösteri düzenledikleri Kopenhag'daki Irak Büyükelçiliği önünde bir Kur'an nüshasını ateşe verdi.

Öte yandan 20 Temmuz'da yüzlerce öfkeli protestocu Bağdat'taki İsveç Büyükelçiliğini basarak, İsveç'in başkenti Stockholm'de Kuran'a ve Irak bayrağına yapılan saygısızlığı protesto etmek için binayı ateşe vermişti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kahire'den bildiriyor. (XHTV)