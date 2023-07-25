Yemenli Protestocular İsveç ve Danimarka'yı Kınadı

Binlerce Yemenli, Sana'da İsveç ve Danimarka'daki Kuran yakma eylemlerini kınayan bir protesto düzenledi. Protestocular, İsveç ve Danimarka mallarının boykot edilmesi ve hükümetlerinin Müslümanlardan özür dilemesi çağrısında bulundu.

Danimarka ve İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları protesto etmek için başkent Sana'da bir araya gelen binlerce Yemenli, 24 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Mohammed Mohammed/Xinhua)

SANA, 25 Temmuz (Xinhua) -- Binlerce Yemenli Pazartesi günü isyancıların elindeki başkent Sana'da bir araya gelerek İsveç ve Danimarka'daki Kuran yakma eylemlerini kınadı.

Pankartlar taşıyan ve sloganlar atan protestocular İsveç ve Danimarka mallarının boykot edilmesi ve bu ülkelerin hükümetlerinin Müslümanlardan özür dilemesi çağrısında bulundu.

Protestocular ayrıca Batı'yı İslam'a ve Müslümanlara karşı "nefret" beslemekle suçladı.

Pazartesi günü sabah saatlerinde Danimarkalı aşırı sağcı Danske Patrioter grubundan iki protestocu, 21 Temmuz'da Iraklıların Bağdat'taki İsveç Büyükelçiliğini basmasını protesto etmek amacıyla benzer bir gösteri düzenledikleri Kopenhag'daki Irak Büyükelçiliği önünde bir Kur'an nüshasını ateşe verdi.

Yüzlerce öfkeli protestocu 20 Temmuz'da Bağdat'taki İsveç Büyükelçiliğini basarak, İsveç'in başkenti Stockholm'de Kuran'a ve Irak bayrağına yapılan saygısızlığı protesto etmek için binayı ateşe vermişti.

Danimarka ve İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları protesto etmek için başkent Sana'da bir araya gelen binlerce Yemenli, 24 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Mohammed Mohammed/Xinhua)