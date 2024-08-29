Yemenli Husilerin Saldırısı Sonucu Tankerdeki Yangın Sürüyor

Yemenli Husilerin saldırı sonrası mürettebatı tahliye edilen, bir milyon varil ham petrolün bulunduğu SOUNION adlı tankerdeki yangının ve çevre tehdidinin sürdüğü ifade edildi.

Avrupa Birliği'nin Husilere karşı 19 Şubat'ta başlattığı askeri operasyon EUNAVFOR Aspides'e ait resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M/V SOUNION 23 Ağustos'tan bu yana yanmaktadır. Bölgede faaliyet gösteren EUNAVFOR ASPIDES unsurları geminin ana güvertesinde çeşitli yerlerde yangın tespit edildiğini bildirmiştir. Petrol sızıntısı yok ve gemi hala demirli ve sürüklenmiyor. M/V SOUNION hem seyir riski hem de ciddi ve yakın bir bölgesel kirlilik tehdidi oluşturduğundan, civardan geçen tüm gemilerin azami dikkatle hareket etmeleri gerekmektedir. Yıkıcı bir çevresel krizi önlemek amacıyla AB Deniz Kuvvetleri ASPİDES, Avrupalı yetkililerle koordinasyon halinde durumu değerlendirmekte ve her türlü eylem planını kolaylaştırmaya hazırdır" denildi.

Yemenli Husiler, SOUNION adlı gemiye saldırı anlarını da paylaştı. Görüntülerde, gemide saldırı anında patlama sonrası alevlerin yükseldiği görüldü.