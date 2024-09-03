Yemenli Husiler Tarafından Vurulan Yunanistan Gemisi İçin Kurtarma Operasyonu Başlıyor

KIZILDENİZ'DE Yemenli Husiler tarafından vurulan Yunanistan tarafından işletilen MV SOUNION tanker gemisine yönelik kurtarma operasyonunun yakın zamanda başlayacağı belirtildi.

Avrupa Birliği'nin (AB) Yemenli Husilere karşı başlattığı ortak operasyon Aspides'ten yapılan açıklamada, bir milyon varil ham petrol taşıyan ve Husiler tarafından 21 Ağustos'ta vurulan MV SOUNION için kurtarma operasyonu başlatılacağı belirtildi.

Çevre felaketi riskinin sürdüğü ifade edilen açıklamada, "MV SOUNION, taşıdığı büyük miktarda ham petrol nedeniyle önemli bir çevresel tehdit oluşturmaktadır. Özel şirketler başlamak üzere olan kurtarma operasyonunda yer almaktadır. Talepleri üzerine EUNAVFOR ASPIDES, kurtarma operasyonuyla ilgilenecek römorkörlere koruma sağlayacak ve bir çevre felaketini önleme çabalarını kolaylaştıracaktır. Şu anda geminin ana güvertesinde birkaç yangın yanmaya devam etmektedir. Gemi sürüklenmeden demirli kalmaya devam etmektedir ve petrol sızıntısına dair gözle görülür bir işaret bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.