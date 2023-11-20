Yemenli Husiler Kızıldeniz'de İsrail'e ait bir kargo gemisine el koydu

Yemenli Husiler, Kızıldeniz'de bir kargo gemisine el koydu. Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Saree, geminin İsrail'e ait olduğunu ve Yemen'e götürüldüğünü duyurdu. İsrail ise geminin İngiltere merkezli bir şirkete ait Japon firması tarafından işletildiğini açıkladı.

Yemenli Husiler, Kızıldeniz'de bir kargo gemisine el koydu. Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Saree, geminin İsrail'e ait olduğunu ve Yemen'e götürüldüğünü duyurdu. İsrail ise geminin İngiltere merkezli bir şirkete ait Japon firması tarafından işletildiğini açıkladı.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Saree, el konulan kargo gemisine ilişkin yaptığı açıklamada, "Yemen Deniz Kuvvetleri Kızıldeniz'in derinliklerinde bir İsrail gemisini ele geçirerek Yemen kıyılarına getirmeyi başardı. Yemen silahlı kuvvetleri, İslam dininin ilke ve değerlerine uygun olarak gemi mürettebatıyla ilgilenmektedir. Yemen silahlı kuvvetleri, düşman İsrail'e ait olan ya da onunla iş yapan tüm gemilere, silahlı kuvvetlerin meşru hedefi haline gelecekleri uyarısını yineler. Gazze'ye yönelik saldırılar durana ve Gazze ile Batı Şeria'daki Filistinli kardeşlerimize yönelik iğrenç eylemler sona erene kadar İsrailli düşmana karşı askeri operasyonlar düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.

İSRAİL, EYLEMİN İRAN DESTEKLİ OLDUĞUNU BELİRTTİ

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada ise geminin 'İran destekli' Yemenli Husiler tarafından kaçırıldığı belirtilerek, "İsrail, İran'ın uluslararası bir gemiye yönelik saldırısını şiddetle kınamaktadır. Bir İngiliz şirketine ait olan ve bir Japon firması tarafından işletilen gemi, İran'ın yönlendirmesiyle Yemenli Husi milisler tarafından kaçırıldı. Gemide Ukraynalı, Bulgar, Filipinli ve Meksikalı olmak üzere çeşitli milletlerden 25 mürettebat bulunuyor. Gemide hiç İsrailli bulunmuyor. Bu, İran'ın özgür dünya vatandaşlarına yönelik saldırganlığında bir başka eylemidir ve küresel nakliye yollarının güvenliğine ilişkin uluslararası sonuçlar doğurmaktadır" denildi.