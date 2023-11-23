Yemenli Husi İsyancılar İsrail'e Uzun Menzilli Füzeler Fırlattı

SANA, 23 Kasım (Xinhua) -- Yemen'deki Husi isyancılar, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına misilleme olarak düzenledikleri yeni operasyonla İsrail'e uzun menzilli füzeler fırlattıklarını duyurdu.

Milislerin sözcüsü Yahya Sarea, Çarşamba günü Husilere ait El-Mesira televizyonunda yayımlanan yazılı açıklamasında, "Kanatlı füzeler Eilat kentinde İsrail'e ait çeşitli askeri mevzileri hedef aldı" dedi.

"İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da Filistin halkına yönelik saldırıları son bulana dek askeri operasyonlar düzenlemeye devam edeceğiz" diyen sözcü daha fazla ayrıntı vermedi.

Bu saldırıyla, İsrail-Hamas çatışmasının başladığı 7 Ekim'den bu yana Yemenli Husi isyancılar tarafından üstlenilen dokuzuncu sınır ötesi füze saldırısı gerçekleşmiş oldu.

ABD geçtiğimiz ay Kızıldeniz'in kuzeyindeki ABD donanma gemilerinden birinin, Yemen'den İsrail'e fırlatılan birkaç füzeyi önlediğini duyurmuştu.

Husiler Pazar günü Kızıldeniz'deki Bab el-Mendeb Boğazı yakınlarında bir "İsrail gemisini" kaçırdıklarını ve Hudeyde liman kentine götürdüklerini açıklamıştı.