Yemenli Balıkçı Eritre Güçleri Tarafından Öldürüldü

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eritre güçlerini, Yemen kara sularında avlanan Yemenli bir balıkçıyı öldürmekle suçladı. Husilere bağlı SABA haber ajansının haberinde, Husilerin sözde Balıkçılık Bakanlığının konuya ilişkin açıklamasına yer verildi. Taiz'in batısındaki Zübab bölgesi açıklarında, Yemen kara sularında balık avlayan bir balıkçının, Eritre güçleri tarafından öldürüldüğü kaydedilen açıklamada, uluslararası topluma, Eritre'nin, Yemen kara sularında avlanan balıkçılara yönelik saldırgan tutumu nedeniyle sorumlu tutulması çağrısı yapıldı. Eritre makamlarından, konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Yemen'in deniz komşusu Eritre'nin, kendi kara sularına girdiği iddiasıyla Yemenli balıkçıların teknelerine sıklıkla el koyduğu belirtiliyor. Yemen medyasında yer alan haberlere göre, Eritre'de çeşitli zamanlarda gözaltına alınan 150 Yemenli balıkçı bulunuyor. Son olarak Eritre, 12 Nisan'da, gözaltındaki söz konusu Yemenli balıkçılardan 28'ini serbest bırakmıştı.