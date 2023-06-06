Yemen Savunma Bakanı ile ABD Büyükelçisi güvenlik ortaklığını görüştü

Yemen Savunma Bakanı Muhsin ed-Dairi ile ABD'nin Yemen Büyükelçisi Steven Fagin, iki ülke arasındaki güvenlik ortaklığını güçlendirmenin yollarını ele aldı. ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamaya göre Fagin ile Dairi, ülkenin geçici başkenti Aden'de bir araya geldi.

Yemen Savunma Bakanı Muhsin ed-Dairi ile ABD'nin Yemen Büyükelçisi Steven Fagin, iki ülke arasındaki güvenlik ortaklığını güçlendirmenin yollarını ele aldı.

ABD'nin Yemen Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamaya göre Fagin ile Dairi, ülkenin geçici başkenti Aden'de bir araya geldi.

Fagin, Dairi ile taraflar arasındaki güvenlik ortaklığını güçlendirme konusunu görüştü.

ABD Büyükelçisi, İran menşeli yasa dışı maddelerin Yemen'e kaçırılmasıyla mücadelede Yemen ordusunun gösterdiği çabadan övgüyle söz etti.

Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan habere göre ise Aden'deki görüşmede ABD'nin Yemen Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Mark Whitman da yer aldı.

Yemenli Bakan Dairi, görüşmede İran destekli Husi milisler ile diğer terör örgütleri arasındaki desteğe işaret ederek, kurtarılmış ve kontrolün yeniden sağlandığı bölgelerde eylem yapmak üzere yola çıkan terör örgütlerine mensup çok sayıda unsurun yakalandığını belirtti.

Dairi, "İran ve Husilerin bölgeyi ve uluslararası seyrüseferi tehdit eden insansız hava aracı, füze ve deniz mayınları kaçakçılığına devam etmesinin yol açacağı tehlikeler" konusunda uyarıda bulundu.

Yemen'deki iç savaş ve siyasi çözüm çabaları

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede siyasi çözüme varılması için yürütülen bölgesel ve uluslararası çalışmalar kapsamında son olarak Suudi Arabistan ve Umman heyetleri, 8 Nisan'da Husilerin kontrolündeki Sana'da temaslara başlamış ve 13 Nisan'da kentten ayrılmıştı.

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek, Suudi Arabistan heyeti ile Husiler arasındaki görüşmelerin Ramazan Bayramı'nın ardından yeniden başlayacağını açıklamıştı.

Başbakan Muin Abdulmelik ise 15 Mayıs'ta ülkede savaşın sona ermesi için büyük tavizler verdiklerini ancak İran destekli Husilerin barışa hazır olmadığını ifade etmişti.