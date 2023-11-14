Yemen Sahillerinde Alabora Olan Göçmen Botunda Onlarca Kişiden Haber Alınamıyor

Yemen sahilleri yakınlarında alabora olan aşırı yüklenmiş bir göçmen botunda bulunan onlarca kişiden haber alınamadığı ve ölmüş olabileceklerinden endişe edildiği bildirildi. Kazadan kurtulan 26 kişi kıyıya kadar yüzmeyi başarırken, en az 49 yolcudan ise haber alınamadı.

ADEN, 14 Kasım (Xinhua) -- Yemen sahilleri yakınlarında alabora olan aşırı yüklenmiş bir göçmen botunda bulunan onlarca kişiden haber alınamadığı ve ölmüş olabileceklerinden endişe edildiği bildirildi.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir yerel yetkili, Pazartesi günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada Yemen'de çatışmaların vurduğu sahillerin yakınlarındaki sularda yaklaşık 75 göçmeni taşıyan bir botun Pazar günü kıyı kenti Muha açıklarında alabora olduğunu söyledi.

Yetkili, yolcuların tamamının, çoğunlukla Afrika Boynuzu ülkelerinden gelen ve Yemen'e sığınmak isteyen göçmenler olduğunu açıkladı.

Botun güçlü rüzgarlar yüzünden alabora olduğunun düşünüldüğünü kaydeden yetkili, kazadan kurtulan 26 kişinin kıyıya kadar yüzmeyi başardığını ve Yemen sahil güvenliği tarafından kurtarıldığını, en az 49 yolcudan ise haber alınamadığını ifade etti.

Sahil güvenlik birimlerinin de aralarında bulunduğu Yemenli yetkililer arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Yıllardır süren iç savaşa karşın Yemen, Afrika Boynuzu ülkelerinden gelip Suudi Arabistan'a gitmek isteyen on binlerce göçmen için bir geçiş ülkesi işlevi görüyor. Devam eden iç savaş Yemen'de kargaşaya yol açarken, yasadışı kaçakçılık operasyonlarını engellemek giderek daha da zorlaşıyor.