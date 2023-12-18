Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO), Kızıldeniz'de, Yemen'in Muha kenti açıklarında 'olası bir patlama' olduğuna dair rapor aldıklarını, yetkililerin incelemelerinin sürdüğünü duyurdu.

UKMTO'dan yapılan açıklamada, "UKMTO, Yemen'in Muha limanının güneyinde, Babülmendep civarında bir olay olduğuna dair rapor almıştır. Kaptan, gemilerden birinin 2 mil açığında suda olası bir patlama olduğunu bildirmiştir. Yetkililer olayı araştırıyor. Gemilerin dikkatli bir şekilde transit geçiş yapmaları ve herhangi bir şüpheli faaliyeti UKMTO'ya bildirmeleri tavsiye edilir" denildi.